Уволенные военнослужащие РФ пополняют ряды боевиков - разведка

"С территории РФ для устройства на военную службу в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ прибывают завербованные бывшие военнослужащие, которые имеют опыт боевых действий на территории Чечни и в других вооруженных конфликтах, но были уволены по состоянию здоровья или из-за совершения правонарушений", - говорится в сообщении.

Также известно, что командованием российских оккупационных войск принято решение об упрощенном порядке приема на военную службу таких лиц.

Командиры подразделений отмечают, что получают "молодое пополнение", почти половина из которых составляют лица, имеющие недостатки слуха, зрения и речи, привлекались к уголовной ответственности, проходили курс лечения от алкоголизма и наркозависимости.

Как сообщал УНН, количество небоевых потерь в частях боевиков постоянно увеличивается.