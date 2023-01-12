Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція відновила роботу

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«Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція відновлює виробництво електроенергії та знову забезпечує жителів Херсонської області світлом. СЕС зупинила свою роботу після окупації. Загарбники пошкодили приблизно 20% сонячних панелей станції, поки вона була під їх контролем. Завдяки успіхам Збройних сил Трифонівська СЕС була звільнена і наразі вона працює на 15% від своєї встановленої потужності в 10 МВт», – повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо

В “Укренерго” повідомили, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години піку споживання. Зранку через перевищення лімітів споживання у 9 областях застосовуються аварійні відключення.