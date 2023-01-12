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Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція відновила роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Трифонівська сонячна електростанція відновлює виробництво електроенергії і наразі працює на 15% від своєї встановленої потужності в 10 МВт. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція відновила роботу

Цитата

«Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція відновлює виробництво електроенергії та знову забезпечує жителів Херсонської області світлом. СЕС зупинила свою роботу після окупації. Загарбники пошкодили приблизно 20% сонячних панелей станції, поки вона була під їх контролем. Завдяки успіхам Збройних сил Трифонівська СЕС була звільнена і наразі вона працює на 15% від своєї встановленої потужності в 10 МВт», – повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо

В “Укренерго” повідомили, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години піку споживання. Зранку через перевищення лімітів споживання у 9 областях застосовуються аварійні відключення.

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