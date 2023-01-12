Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция возобновила работу

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«Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция возобновляет производство электроэнергии и снова обеспечивает жителей Херсонской области светом. СЭС остановила свою работу после оккупации. Захватчики повредили примерно 20% солнечных панелей станции, пока она была под их контролем. Благодаря успехам Вооруженных сил Трифоновская СЭС была освобождена и сейчас она работает на 15% от своей установленной мощности в 10 МВт», – сообщает ДТЭК.

Напомним

В “Укрэнерго” сообщили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы пика потребления. Утром из-за превышения лимитов потребления в 9 областях применяются аварийные отключения.