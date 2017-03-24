Зведення штабу АТО: за добу поранено трьох українських військовослужбовців.

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КИЇВ. 24 березня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 94 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних Сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100мм. Вогневі контакти відбувалися вздовж всієї лінії розмежування”, — зазначили у штабі.

Так, на Донецькому напрямку протягом доби найбільше вогневих ударів ворог завдав по позиціям під Авдіївкою та шахтою Бутівка, обстрілюючи їх з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 мм та 120 мм. Зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник вів вогонь по захисниках Зайцевого, а поблизу Новгородського українських воїнів обстрілював снайпер.

На Маріупольському напрямку епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись Широкине. По позиціям морських піхотинців ворог вів вогонь з гранатометів, зенітної установки, мінометів калібру 120 мм, танку, РСЗВ “Град-П”. Захисників Марїнки противник обстрілював з танку, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Поблизу Красногорівки зафіксовано застосування ворогом мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм, а в районах населених пунктах Водяне та Новотроїцьке російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм та крупнокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції під Новозванівкою, а з гранатометів різних систем та кулеметів — позиції поблизу Кримського, Попасної та Новотошківки.

Аби знизити вогневу активність ворога українські воїни неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Внаслідок обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців.

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