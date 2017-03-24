Сводка штаба АТО: за сутки ранены трое украинских военнослужащих.

"Ситуация в районе проведения АТО усложняется. За минувшие сутки зафиксировано 94 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Нарушая существующие договоренности, российско-оккупационные войска обстреливали украинских защитников из оружия калибром более 100 мм. Огневые контакты происходили вдоль всей линии разграничения ", - отметили в штабе.

Так, на Донецком направлении в течение суток больше огневых ударов враг нанес по позициям под Авдеевкой и шахтой Бутовка, обстреливая их из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм и 120 мм. Со ствольной артиллерии калибра 122 мм противник вел огонь по защитникам Зайцево, а вблизи Новгородского украинских воинов обстреливал снайпер.

На Мариупольском направлении эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Широкино. По позициям морских пехотинцев враг вел огонь из гранатометов, зенитной установки, минометов калибра 120 мм, танка, РСЗО "Град-П". Защитников Марьинки противник обстреливал из танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вблизи Красногоровки зафиксировано применение врагом минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм, а в районах населенных пунктах Водяное и Новотроицкое российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции в Новозвановке, а из гранатометов различных систем и пулеметов - позиции вблизи Крымского, Попасной и Новотошковки.

Чтобы снизить огневую активность противника украинские воины неоднократно открывали огонь.

Вследствие обстрелов ранены трое украинских военнослужащих.