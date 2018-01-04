Зведений бюджет України отримав майже на 27% більше надходжень у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У січні — грудні 2017 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 841,1 млрд грн, що на 26,7%, або на 177 млрд грн, більше показника 2016 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України, передає УНН.
“До державного бюджету протягом 2017 року забезпечено надходження 651,6 млрд грн, до місцевих бюджетів — 189,5 млрд гривень”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що збір коштів до зведеного бюджету у 2017 році становив 961,1 млрд грн, що на 202,7 млрд грн, або на 26,7% більше, ніж 2016 року, зокрема до державного бюджету — 771,6 млрд грн.
Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у 2017 році становили 633 млрд грн, індикативні показники Міністерства фінансів України перевиконано на 0,6%, додатково забезпечено 3,7 млрд грн.
“У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів — план перевиконано на 13,2% (+29,3 млрд грн), податку на прибуток підприємств — на 0,2% (+0,1 млрд грн), ввізного мита — на 2,7% (+0,6 млрд грн), екологічного податку — на 2,4% (+0,04 млрд грн)”, — уточнили в ДФС.
Як додали фіскали, у розрізі основних платежів протягом 2017 року приріст до 2016 року забезпечено з:
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- податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів — на 38,1% (+69,1 млрд грн);
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- податку та збору на доходи фізичних осіб — на 25,5% (+15,2 млрд грн);
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- податку на прибуток підприємств — на 17,6% (+9,6 млрд грн);
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- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — на 15,7% (+8,6 млрд грн);
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- податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (сальдо) — на 17,4% (+9,4 млрд грн);
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- рентної плати за користування надрами — на 10,5% (+4,2 млрд грн);
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- ввізного мита — на 11,3% (+2,3 млрд грн).
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“Із початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 120,1 млрд грн податку на додану вартість. Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 180,8 млрд грн, що на 49 млрд грн більше, порівняно із 2016 роком”, — повідомили у ДФС.
Нагадаємо, станом на 1 грудня 2017 року до ДФС надійшло 160,9 млрд грн ЄСВ, що на 43,8 млрд гривень більше, ніж за відповідний період 2016 року.