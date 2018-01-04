Зведений бюджет України отримав майже на 27% більше надходжень у 2017 році

КИЇВ. 4 січня. УНН. У січні — грудні 2017 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 841,1 млрд грн, що на 26,7%, або на 177 млрд грн, більше показника 2016 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України, передає УНН.