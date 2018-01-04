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Сводный бюджет Украины получил почти на 27% больше поступлений в 2017 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. В январе — декабре 2017 года в сводный бюджет поступило (сальдо) 841,1 млрд грн, что на 26,7% или на 177 млрд грн больше показателя 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

Сводный бюджет Украины получил почти на 27% больше поступлений в 2017 году

“В бюджет в течение 2017 года обеспечено поступление 651,6 млрд грн, в местные бюджеты — 189,5 млрд гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор средств в сводный бюджет в 2017 году составил 961,1 млрд грн, что на 202,7 млрд грн, или на 26,7% больше, чем в 2016 году, в том числе в государственный бюджет — 771,6 млрд грн.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в 2017 году составили 633 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов Украины перевыполнены на 0,6%, дополнительно обеспечено 3,7 млрд грн.

“В полном объеме выполнено задание Министерства финансов Украины по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — план перевыполнен на 13,2% (+29,3 млрд грн), налога на прибыль предприятий — на 0,2% (+0,1 млрд грн), ввозной пошлины — на 2,7% (+0,6 млрд грн), экологического налога — на 2,4% (+0,04 млрд грн)”, — уточнили в ГФС.

Как добавили фискалы, в разрезе основных платежей в течение 2017 прирост к 2016 году обеспечено с:

  • налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — на 38,1% (+69,1 млрд грн);
  • налога и сбора на доходы физических лиц — на 25,5% (+15,2 млрд грн);
  • налога на прибыль предприятий — на 17,6% (+9,6 млрд грн);
  • акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — на 15,7% (+8,6 млрд грн);
  • налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (сальдо) — на 17,4% (+9,4 млрд грн);
  • рентной платы за пользование недрами — на 10,5% (+4,2 млрд грн);
  • ввозной пошлины — на 11,3% (+2,3 млрд грн).

“С начала года плательщикам налогов на счета возмещено 120,1 млрд грн налога на добавленную стоимость. Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 180,8 млрд грн, что на 49 млрд грн больше, по сравнению с 2016 годом”, — сообщили в ГФС.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2017 года до ГФС поступило 160,9 млрд грн ЕСВ, что на 43,8 млрд гривен больше, чем за соответствующий период 2016 года.

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