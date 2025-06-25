Звалище стало фермою, а ферма - простором для відновлення ветеранів: як "МХП Поруч" допомагає відбудовувати життя після війни

Село Зелений Гай на Дніпропетровщині стало прикладом того, як ветеранський бізнес може змінювати громади. На місці колишнього стихійного звалища ветеран трьох воєн Анатолій Пилипенко разом із дружиною Євгенією Молчановою заснував ферму-сироварню "Зелений Гай". Завдяки програмі підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч" цей проєкт перетворився не лише на сталий агробізнес, а й на простір реабілітації та розвитку для захисників, передає УНН.

Ми просто хотіли втекти від міста й побути в тиші. План був простим: купити ділянку, вести господарство. Але вже з перших днів усе пішло не за планом - згадує Анатолій Пилипенко.

Натхненням для запуску ферми стала випадкова знахідка – стара пляшка з-під молока, яка нагадала місцевим про колишню ферму. Ідею підтримав Благодійний фонд "МХП-Громаді", надавши гранти на техніку, інфраструктуру та навчання. Так, грант на 100 000 грн дозволив придбати навантажувач та кормозмішувач, ще 200 000 грн – облаштувати сінник. Нині ферма утримує понад 500 тварин, виготовляє сири, приймає гостей і ветеранів.

Кормозмішувач дозволив годувати більше тварин, отримувати якісніше молоко. Раніше ми все вручну робили - розповідає працівниця ферми Кіра.

З часом "Зелений Гай" став простором реабілітації для ветеранів. Тут впроваджують гарденотерапію, іпотерапію та готуються до сертифікації каністерапії. Ферма також стала переможцем у грантовому конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!".

Після Афганістану, Югославії я не мав жодної можливості для реабілітації. Хочу, щоб нині хлопці не проходили те, що пережив я - каже Пилипенко.

Партнерство з Благодійним фондом "МХП-Громаді" дало не тільки матеріальну підтримку, а й відчуття спільних цінностей і взаєморозуміння.

Ми точно знаємо, що наш підприємницький досвід можна передавати далі. Виїжджаємо в громади, дивимось, що в них є. І допомагаємо скласти з цього працюючу модель - каже ветеран.

У Благодійному фонду "МХП-Громаді" переконані: підтримка таких ініціатив - це інвестиція в сильні громади.

"За 10 років діяльності ми переконались: найкращі зміни народжуються там, де є сміливість, досвід і бажання діяти. Усе це притаманне ветеранам – людям, які не тільки захищали країну, а сьогодні готові її відновлювати. Тому підтримка ветеранських бізнесів для нас – це не просто допомога, а інвестиція в лідерів громад і рушіїв економічного зростання.

Ми зосереджуємо зусилля на тому, щоб надати ветеранам інструменти та створити умови для старту: від грантів до менторства й навчання. Їхня стійкість і рішучість вражають – і ми поруч, щоб ця сила ставала можливістю сталого розвитку", – зазначає директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Ветерани приносять у бізнес ту саму рішучість, лідерство й витривалість, які допомагали їм на фронті. І сьогодні вони стають рушіями змін у своїх громадах, створюючи робочі місця, надихаючи інших і будуючи майбутнє - наголосила керівниця Центру взаємодії з військовими та ветеранами МХП Марія Мевша.

Завдяки програмі "МХП Поруч" ініціативи на зразок "Зеленого Гаю" стають прикладом того, як ветеранський досвід, турбота про громаду та підтримка партнера можуть змінити цілий регіон.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

"Агрокебети. Рости своє" – освітньо-грантова програма для підприємців у сфері агро, що поєднує онлайн-навчання, розробку бізнес-плану та фінансування. Учасники проходять підготовку до роботи з банками й інвесторами, а кращі проєкти отримують гранти на розвиток бізнесу в сільській місцевості.

"Роби своє" – конкурс на підтримку мікропідприємництва в громадах, що поєднує грантове фінансування бізнес-ідей та навчання підприємницьких навичок у межах курсу "Шлях підприємця".

"Час діяти, Україно!" – конкурс мікрогрантів, який стимулює партнерство між громадськими організаціями, бізнесом і місцевою владою. У межах ініціативи у 2024 році підтримано 150 соціальних проєктів на загальну суму понад 44 млн грн.