Звалище стало фермою, а ферма - простором для відновлення ветеранів: як "МХП Поруч" допомагає відбудовувати життя після війни

$41.790.08
48.510.49
ukenru
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
12:15 • 4682 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
10:31 • 20385 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
08:58 • 39235 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
Ексклюзив
08:45 • 40605 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 62743 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 98035 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 12:48 • 97871 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 113698 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 120918 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 122452 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
40%
744мм
Популярнi новини
Ворожі кораблі зникли з Чорного та Азовського морів - ВМС25 червня, 03:14 • 46599 перегляди
На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо07:18 • 47284 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра08:15 • 37813 перегляди
Переговори росії та України: кремль готовий до визначення нового раунду09:53 • 51776 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 37389 перегляди
Публікації
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 37592 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 104345 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 146574 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 149954 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"24 червня, 09:55 • 188703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Чернишов Олексій Михайлович
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Іран
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 37034 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 44921 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 57972 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 132225 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 209039 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Калібр (ракета)
Falcon 9

Звалище стало фермою, а ферма - простором для відновлення ветеранів: як "МХП Поруч" допомагає відбудовувати життя після війни

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Ветеран Анатолій Пилипенко разом із дружиною Євгенією Молчановою заснували ферму-сироварню "Зелений Гай" у селі Зелений Гай на Дніпропетровщині. Програма "МХП Поруч" допомогла перетворити ферму на реабілітаційний простір для ветеранів, надаючи гранти та можливості для розвитку.

Звалище стало фермою, а ферма - простором для відновлення ветеранів: як "МХП Поруч" допомагає відбудовувати життя після війни

Село Зелений Гай на Дніпропетровщині стало прикладом того, як ветеранський бізнес може змінювати громади. На місці колишнього стихійного звалища ветеран трьох воєн Анатолій Пилипенко разом із дружиною Євгенією Молчановою заснував ферму-сироварню "Зелений Гай". Завдяки програмі підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч" цей проєкт перетворився не лише на сталий агробізнес, а й на простір реабілітації та розвитку для захисників, передає УНН.

Ми просто хотіли втекти від міста й побути в тиші. План був простим: купити ділянку, вести господарство. Але вже з перших днів усе пішло не за планом

- згадує Анатолій Пилипенко.

Натхненням для запуску ферми стала випадкова знахідка – стара пляшка з-під молока, яка нагадала місцевим про колишню ферму. Ідею підтримав Благодійний фонд "МХП-Громаді", надавши гранти на техніку, інфраструктуру та навчання. Так, грант на 100 000 грн дозволив придбати навантажувач та кормозмішувач, ще 200 000 грн – облаштувати сінник. Нині ферма утримує понад 500 тварин, виготовляє сири, приймає гостей і ветеранів.

Кормозмішувач дозволив годувати більше тварин, отримувати якісніше молоко. Раніше ми все вручну робили

- розповідає працівниця ферми Кіра.

З часом "Зелений Гай" став простором реабілітації для ветеранів. Тут впроваджують гарденотерапію, іпотерапію та готуються до сертифікації каністерапії. Ферма також стала переможцем у грантовому конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!".

Після Афганістану, Югославії я не мав жодної можливості для реабілітації. Хочу, щоб нині хлопці не проходили те, що пережив я

- каже Пилипенко.

Партнерство з Благодійним фондом "МХП-Громаді" дало не тільки матеріальну підтримку, а й відчуття спільних цінностей і взаєморозуміння.

Ми точно знаємо, що наш підприємницький досвід можна передавати далі. Виїжджаємо в громади, дивимось, що в них є. І допомагаємо скласти з цього працюючу модель

- каже ветеран.

У Благодійному фонду "МХП-Громаді" переконані: підтримка таких ініціатив - це інвестиція в сильні громади.

"За 10 років діяльності ми переконались: найкращі зміни народжуються там, де є сміливість, досвід і бажання діяти. Усе це притаманне ветеранам – людям, які не тільки захищали країну, а сьогодні готові її відновлювати. Тому підтримка ветеранських бізнесів для нас – це не просто допомога, а інвестиція в лідерів громад і рушіїв економічного зростання.

Ми зосереджуємо зусилля на тому, щоб надати ветеранам інструменти та створити умови для старту: від грантів до менторства й навчання. Їхня стійкість і рішучість вражають – і ми поруч, щоб ця сила ставала можливістю сталого розвитку", – зазначає директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Ветерани приносять у бізнес ту саму рішучість, лідерство й витривалість, які допомагали їм на фронті. І сьогодні вони стають рушіями змін у своїх громадах, створюючи робочі місця, надихаючи інших і будуючи майбутнє

- наголосила керівниця Центру взаємодії з військовими та ветеранами МХП Марія Мевша.

Завдяки програмі "МХП Поруч" ініціативи на зразок "Зеленого Гаю" стають прикладом того, як ветеранський досвід, турбота про громаду та підтримка партнера можуть змінити цілий регіон.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

"Агрокебети. Рости своє" – освітньо-грантова програма для підприємців у сфері агро, що поєднує онлайн-навчання, розробку бізнес-плану та фінансування. Учасники проходять підготовку до роботи з банками й інвесторами, а кращі проєкти отримують гранти на розвиток бізнесу в сільській місцевості.

"Роби своє" – конкурс на підтримку мікропідприємництва в громадах, що поєднує грантове фінансування бізнес-ідей та навчання підприємницьких навичок у межах курсу "Шлях підприємця". 

"Час діяти, Україно!" – конкурс мікрогрантів, який стимулює партнерство між громадськими організаціями, бізнесом і місцевою владою. У межах ініціативи у 2024 році підтримано 150 соціальних проєктів на загальну суму понад 44 млн грн.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Дніпропетровська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9