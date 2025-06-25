Свалка стала фермой, а ферма - пространством для восстановления ветеранов: как "МХП Поруч" помогает отстраивать жизнь после войны

Село Зеленый Гай в Днепропетровской области стало примером того, как ветеранский бизнес может менять общины. На месте бывшей стихийной свалки ветеран трех войн Анатолий Пилипенко вместе с женой Евгенией Молчановой основал ферму-сыроварню "Зеленый Гай". Благодаря программе поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом" этот проект превратился не только в устойчивый агробизнес, но и в пространство реабилитации и развития для защитников, передает УНН.

Мы просто хотели убежать от города и побыть в тишине. План был прост: купить участок, вести хозяйство. Но уже с первых дней все пошло не по плану - вспоминает Анатолий Пилипенко.

Вдохновением для запуска фермы стала случайная находка – старая бутылка из-под молока, которая напомнила местным о бывшей ферме. Идею поддержал Благотворительный фонд "МХП-Громаде", предоставив гранты на технику, инфраструктуру и обучение. Так, грант на 100 000 грн позволил приобрести погрузчик и кормосмеситель, еще 200 000 грн – обустроить сеновал. Сейчас ферма содержит более 500 животных, изготавливает сыры, принимает гостей и ветеранов.

Кормосмеситель позволил кормить больше животных, получать более качественное молоко. Раньше мы все вручную делали - рассказывает работница фермы Кира.

Со временем "Зеленый Гай" стал пространством реабилитации для ветеранов. Здесь внедряют гарденотерапию, иппотерапию и готовятся к сертификации канистерапии. Ферма также стала победителем в грантовом конкурсе социальных инициатив "Время действовать, Украина!".

После Афганистана, Югославии у меня не было никакой возможности для реабилитации. Хочу, чтобы сейчас ребята не проходили то, что пережил я - говорит Пилипенко.

Партнерство с Благотворительным фондом "МХП-Громаде" дало не только материальную поддержку, но и ощущение общих ценностей и взаимопонимания.

Мы точно знаем, что наш предпринимательский опыт можно передавать дальше. Выезжаем в общины, смотрим, что у них есть. И помогаем составить из этого работающую модель - говорит ветеран.

В Благотворительном фонде "МХП-Громаде" убеждены: поддержка таких инициатив - это инвестиция в сильные общины.

"За 10 лет деятельности мы убедились: лучшие изменения рождаются там, где есть смелость, опыт и желание действовать. Все это присуще ветеранам – людям, которые не только защищали страну, а сегодня готовы ее восстанавливать. Поэтому поддержка ветеранских бизнесов для нас – это не просто помощь, а инвестиция в лидеров общин и двигателей экономического роста.

Мы сосредотачиваем усилия на том, чтобы предоставить ветеранам инструменты и создать условия для старта: от грантов до менторства и обучения. Их стойкость и решительность поражают – и мы рядом, чтобы эта сила становилась возможностью устойчивого развития", – отмечает директор Благотворительного фонда "МХП-Громаде" Александр Пахолюк.

Ветераны приносят в бизнес ту же решительность, лидерство и выносливость, которые помогали им на фронте. И сегодня они становятся двигателями изменений в своих общинах, создавая рабочие места, вдохновляя других и строя будущее - подчеркнула руководитель Центра взаимодействия с военными и ветеранами МХП Мария Мевша.

Благодаря программе "МХП Рядом" инициативы вроде "Зеленого Гая" становятся примером того, как ветеранский опыт, забота об общине и поддержка партнера могут изменить целый регион.

Справка

"МХП - Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

"Агрокебеты. Расти свое" – образовательно-грантовая программа для предпринимателей в сфере агро, которая объединяет онлайн-обучение, разработку бизнес-плана и финансирование. Участники проходят подготовку к работе с банками и инвесторами, а лучшие проекты получают гранты на развитие бизнеса в сельской местности.

"Делай свое" – конкурс на поддержку микропредпринимательства в общинах, который объединяет грантовое финансирование бизнес-идей и обучение предпринимательским навыкам в рамках курса "Путь предпринимателя".

"Время действовать, Украина!" – конкурс микрогрантов, который стимулирует партнерство между общественными организациями, бизнесом и местной властью. В рамках инициативы в 2024 году поддержано 150 социальных проектов на общую сумму более 44 млн грн.