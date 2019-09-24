Зустріч Зеленського і Трампа на тлі скандалу про тиск: експерт розповів про очікування

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Під час майбутньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа на полях сесії Генасамблеї ООН навряд чи виникнуть проблеми на тлі повідомлень у ЗМІ щодо ймовірного тиску одного лідера на іншого – утім, важливих рішень також очікувати не варто. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов у коментарі кореспонденту УНН.

"Це - ознайомча зустріч, тому сподіватись на якийсь результат було б неправильно. Скоріш, щоб президенти познайомились, обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, ситуацію щодо корупції в Україні. У контексті можуть бути натяки на справу Байдена, хоча після того, як про цю справу написали на перших шпальтах провідні американські ЗМІ, навряд чи Трамп буде про це говорити прямо, і взагалі", - сказав співрозмовник агентства.

На його думку, під час зустрічі лідери двох держав торкнуться теми перспектив економічного співробітництва в плані американських інвестицій в Україну, а також обговорять офіційний візит Зеленського у Вашингтон.

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"Також (говоритимуть – ред.) про безпекові проблеми, військову допомогу і безпосередньо ситуацію на Донбасі, а також щодо процесу нормандського формату", - сказав він.

Карасьов нагадав, що Зеленський є прибічником інтенсивнішого залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу щодо Донбасу.

"Зустріч буде проходити не більше 45 хвилин на полях ГА ООН, і у дуже щільному графіку навряд чи можна буде "розгулятись" думкам обох президентів і розраховувати на те, щоб за цей час можна було б вирішити всі нагальні питання двосторонніх відносин", - сказав він.

На питання про те, чи доречна зустріч двох лідерів саме зараз, на тлі нещодавніх повідомлень у ЗМІ щодо тиску Трампа на Україну, експерт зазначив, що зустріч і так затягувалась.

"Навряд чи хтось розраховував на те, що під візит Зеленського і його зустріч з Трампом американські медіа будуть публікувати всю цю історію телефонної розмови і натяків або бажання Трампа скоріше розслідувати справу сина Байдена в Україні. У цій ситуації потрібно не відмовлятись від візитів, а вести себе коректно, не втягуватись у внутрішню американську суперечку", - зауважив співрозмовник агентства.

Щодо того, чи сподобаються два президенти один одному під час особистого спілкування, Карасьов зазначив, що Зеленському в цьому плані нема про що турбуватись.

"Я думаю, тут у Президента України є свої правильні особисті якості – він гнучкий, він – людина з гумором, реактивний, тож є головні якості, які допоможуть провести цю розмову на високому рівні, з нашої сторони, гідно, розумно, враховуючи експресію Трампа. Трамп, як людина епатажна, але при цьому розумна, яка провела безліч зустрічей і нав’язувала багато різного роду угод своїм контрагентам по перемовинах – думаю, він достойно оцінить особисті якості українського Президента. Тим більше, що вони – люди, які прийшли до політики з шоу-бізнесу. У них є щось спільне у цьому сенсі", - відзначив він.

На його думку, люди, які прийшли в політику з шоу-бізнесу, знають, як поводитись на політичній сцені.

"Не думаю, що тут будуть якісь проблеми у Президента України на цій зустрічі", - додав експерт.

Як повідомляв УНН, зустріч Зеленського і Трампа у межах 74-ї сесії Генасамблеї ООН запланована на 25 вересня.

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