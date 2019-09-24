Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во время предстоящей встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа на полях сессии Генассамблеи ООН вряд ли возникнут проблемы на фоне сообщений в СМИ о вероятном давлении одного лидера на другого - впрочем, важных решений также ожидать не стоит. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев в комментарии корреспонденту УНН.

"Это - ознакомительная встреча, поэтому надеяться на какой-то результат было бы неправильно. Скорее, чтобы президенты познакомились, обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию по коррупции в Украине. В контексте могут быть намеки на дело Байдена, хотя после того, как об этом деле написали на первых страницах ведущие американские СМИ, вряд ли Трамп будет об этом говорить прямо, и вообще", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, во время встречи лидеры двух государств затронут темы перспектив экономического сотрудничества в плане американских инвестиций в Украину, а также обсудят официальный визит Зеленского в Вашингтон.

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"Также (будут говорить - ред.) о проблемах в сфере безопасности, военной помощи и непосредственно ситуации на Донбассе, а также о процессе нормандского формата", - сказал он.

Карасев напомнил, что Зеленский является сторонником более интенсивного привлечения Соединенных Штатов к переговорному процессу по Донбассу.

"Встреча будет проходить не более 45 минут на полях ГА ООН, и в очень плотном графике вряд ли можна будет "разгуляться" мыслям обоих президентов и рассчитывать на то, чтобы за это время можно было бы решить все насущные вопросы двусторонних отношений", - сказал он.

На вопрос о том, уместна ли встреча двух лидеров именно сейчас, на фоне недавних сообщений в СМИ о давлении Трампа на Украину, эксперт отметил, что встреча и так затягивалась.

"Вряд ли кто-то рассчитывал на то, что под визит Зеленского и его встречу с Трампом американские медиа будут публиковать всю эту историю телефонного разговора и намеков или желания Трампа скорее расследовать дело сына Байдена в Украине. В этой ситуации нужно не отказываться от визитов, а вести себя корректно, не втягиваться во внутренний американский спор", - отметил собеседник агентства.

Относительно того, понравятся ли два президента друг другу во время личного общения, Карасев отметил, что Зеленскому в этом плане не о чем беспокоиться.

"Я думаю, здесь у Президента Украины есть свои правильные личные качества - он гибкий, он - человек с юмором, реактивный, таким образом есть главные качества, которые помогут провести этот разговор на высоком уровне, с нашей стороны, достойно, разумно, учитывая экспрессию Трампа. Трамп, как человек эпатажный, но при этом умный, который провел множество встреч и навязывал много разного рода сделок своим контрагентам по переговорам - думаю, он оценит личные качества украинского Президента. Тем более, что они - люди, которые пришли в политику из шоу-бизнеса. У них есть нечто общее в этом смысле", - отметил он.

По его мнению, люди, которые пришли в политику из шоу-бизнеса, знают, как вести себя на политической сцене.

"Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы у Президента Украины на этой встрече", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, встреча Зеленского и Трампа в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН запланирована на 25 сентября.

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