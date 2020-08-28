Зустріч за участю "Шахтаря" увійшла до числа кращих поєдинків сезону Ліги чемпіонів

Поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів “Динамо” Загреб — “Шахтар” (3:3) потрапив до числа найбільш цікавих турніру.

Найяскравішим моментом матчу визнано похід Андрія Пятова на останній кутовий і зароблений ним вирішальний пенальті.

Додамо, що в добірці загалом вісім матчів:

“Ліверпуль” — “Зальцбург” (4:3),

“Челсі” — “Аякс” (4:4),

“РБ Лейпциг” — “Бенфіка” (2:2),

“Валенсія” — “Аталанта” (3:4),

“Ліверпуль” — “Атлетіко” (2:3),

“Аталанта” — “ПСЖ” (1:2),

“Барселона” — “Баварія” (2:8).

Як писав УНН, ФІФА дозволила клубам не відпускати футболістів у національні збірні.