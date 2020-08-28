Встреча с участием "Шахтера" вошла в число лучших поединков сезона Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В УЕФА составили подборку лучших встреч Лиги чемпионов по итогам сезона-2019/20, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов “Динамо” Загреб — “Шахтер” (3:3) попал в число наиболее интересных турнира.
Самым ярким моментом матча признан поход Андрея Пятова на последней угловой и заработанный им решающий пенальти.
Добавим, что в подборке целом восемь матчей:
“Ливерпуль” — “Зальцбург” (4:3),
“Челси” — “Аякс” (4:4),
“СБ Лейпциг” — “Бенфика” (2:2),
“Валенсия” — “Аталанта” (3:4),
“Ливерпуль” — “Атлетико” (2:3),
“Аталанта” — “ПСЖ” (1:2),
“Барселона” — “Бавария” (2:8).
Как писал УНН, ФИФА разрешила клубам не отпускать футболистов в национальные сборные.