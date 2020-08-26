ФІФА дозволила клубам не відпускати футболістів у національні збірні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Рада Міжнародної федерації футболу опублікувала нові правила. Організація тимчасово встановила новий порядок від’їзду гравців у національні команди, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Футбольним клубам дозволено не відправляти гравців в національні команди, якщо існують певні умови, а саме:
• у країні прибуття футболіста встановлений обов’язковий карантин від 5 днів;
• у країні існує обмеження на в’їзд/виїзд
• в країні немає винятків для спортсменів в вище перерахованих умовах.
Зазначено, що дані правила вступили в силу з-за міркувань безпеки у зв’язку з пандемією пандемії коронавірусу в світі. Вони діятимуть з 31 серпня по 8 вересня для матчів чоловічих команд, і з 14 по 22 вересня — для жіночих.
Додамо, 3 і 6 вересня на збірну України очікують матчі Ліги націй зі Швейцарією і Іспанією.