ФИФА разрешила клубам не отпускать футболистов в национальные сборные

Футбольным клубам разрешено не отправлять игроков в национальные команды, если существуют определенные условия, а именно:

• в стране прибытия футболиста установлен обязательный карантин от 5 дней

• в стране существует ограничение на въезд/выезд

• в стране нет исключений для спортсменов в перечисленных условиях.

Отмечено, что данные правила вступили в силу из-за соображений безопасности в связи с пандемией пандемии коронавируса в мире. Они будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских команд, и с 14 по 22 сентября — для женских.

Добавим, 3 и 6 сентября на сборную Украины ожидают матчи Лиги наций со Швейцарией и Испанией.