ФИФА разрешила клубам не отпускать футболистов в национальные сборные
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Совет Международной федерации футбола опубликовала новые правила. Организация временно установила новый порядок отъезда игроков в национальные команды, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Футбольным клубам разрешено не отправлять игроков в национальные команды, если существуют определенные условия, а именно:
• в стране прибытия футболиста установлен обязательный карантин от 5 дней
• в стране существует ограничение на въезд/выезд
• в стране нет исключений для спортсменов в перечисленных условиях.
Отмечено, что данные правила вступили в силу из-за соображений безопасности в связи с пандемией пандемии коронавируса в мире. Они будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских команд, и с 14 по 22 сентября — для женских.
Добавим, 3 и 6 сентября на сборную Украины ожидают матчи Лиги наций со Швейцарией и Испанией.