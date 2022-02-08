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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68320 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Зустріч з Путіним: Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для України

Зустріч з Путіним: Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для України

Київ • УНН

 • 18160 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні і всьому регіону, інформує УНН з посиланням на прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Цитата

“Ми всі разом маємо побудувати конкретні гарантії безпеки для всіх країн Євросоюзу, для держав регіону — України, Грузії, Білорусі та Росії. Це саме та мета, яка має бути у нас” — заявив Макрон.

Додамо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США, ЄС і НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України та сказав, що найближчі дні стануть вирішальними.

Нагадаємо 

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад п'ять годин.

Українські Національні Новини

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