Зустріч з Путіним: Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що гарантії безпеки необхідно надати Україні і всьому регіону, інформує УНН з посиланням на прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
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“Ми всі разом маємо побудувати конкретні гарантії безпеки для всіх країн Євросоюзу, для держав регіону — України, Грузії, Білорусі та Росії. Це саме та мета, яка має бути у нас” — заявив Макрон.
Додамо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США, ЄС і НАТО продовжать переговори щодо деескалації ситуації навколо України та сказав, що найближчі дні стануть вирішальними.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад п'ять годин.