Зустріч у "нормандському форматі" в Берліні стане відновленням переговорного процесу - В.Фесенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Зустріч у "нормандському форматі", запланована у Берліні на рівні заступників міністрів закордонних справ, буде швидше зустріччю-знайомством, під час якої буде проведено аудит того, які є наявні проблеми і що робити далі. Про це у ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог Володимир Фесенко.
"Проблема в тому, що це буде зустріч-знайомство – включення в переговорний процес нового міністра закордонних справ Франції, фактично відновлення переговорного процесу. Буде такий собі аудит того, які є наявні проблеми і що робити далі", - сказав В.Фесенко.
Коментуючи можливість обговорення теми звільнення заручників, експерт заявив, що учасникам зустрічі може не вистачити часу для того, аби перейти до цього питання.
"Я дуже сподіваюся, що її все ж таки будуть торкатися, тому що вона зараз дуже складна і очевидно, що сепаратисти маніпулюють цією темою, я маю на увазі ситуацію з верифікацією тих, кого вони заявили в своєму списку", - сказав В.Фесенко.
На думку політолога, такі вимоги – це тактична гра сепаратистів.
"Треба процедурно узгодити це питання, щоб воно рухалося вперед, треба конкретно, по деталях узгодити, яким чином можна проводити цю верифікацію: якщо не повторно, то по спірних питаннях", - зазначив В.Фесенко.
Він уточнив, що питання обміну заручниками може бути вирішено на рівні помічників голів держав, а не на рівні міністрів чи їх заступників.
Як повідомляв УНН, заступники міністрів закордонних справ з Німеччини, Франції, України та Росії зустрінуться в Берліні 30 травня для обговорення ситуацію в Україні.
Нагадаємо, 24 травня президенти України та Франції обговорили роботу в “нормандському форматі”.