Зустріч у "нормандському форматі" в Берліні стане відновленням переговорного процесу - В.Фесенко

КИЇВ. 30 травня. УНН. Зустріч у "нормандському форматі", запланована у Берліні на рівні заступників міністрів закордонних справ, буде швидше зустріччю-знайомством, під час якої буде проведено аудит того, які є наявні проблеми і що робити далі. Про це у ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог Володимир Фесенко.