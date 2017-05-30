Встреча в "нормандском формате" в Берлине станет возобновлением переговорного процесса - В.Фесенко

КИЕВ. 30 мая. УНН. Встреча в "нормандском формате", запланированная в Берлине на уровне заместителей министров иностранных дел, будет скорее встречей-знакомством, во время которой будет проведен аудит того, какие имеются проблемы и что делать дальше. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Владимир Фесенко.