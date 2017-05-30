Встреча в "нормандском формате" в Берлине станет возобновлением переговорного процесса - В.Фесенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Встреча в "нормандском формате", запланированная в Берлине на уровне заместителей министров иностранных дел, будет скорее встречей-знакомством, во время которой будет проведен аудит того, какие имеются проблемы и что делать дальше. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Владимир Фесенко.
"Проблема в том, что это будет встреча-знакомство - включение в переговорный процесс нового министра иностранных дел Франции, фактически возобновление переговорного процесса. Будет некий аудит того, какие имеются проблемы и что делать дальше", - сказал В.Фесенко.
Комментируя возможность обсуждения темы освобождения заложников, эксперт заявил, что участникам встречи может не хватить времени для того, чтобы перейти к этому вопросу.
"Я очень надеюсь, что ее все же будут касаться, потому что она сейчас очень сложная и очевидно, что сепаратисты манипулируют этой темой, я имею в виду ситуацию с верификацией тех, кого они заявили в своем списке", - сказал В.Фесенко.
По мнению политолога, такие требования - это тактическая игра сепаратистов.
"Надо процедурно согласовать этот вопрос, чтобы он двигался вперед, надо конкретно, по деталям согласовать, каким образом можно проводить эту верификацию: если не повторно, то по спорным вопросам", - отметил В.Фесенко.
Он уточнил, что вопрос обмена заложниками может быть решен на уровне помощников глав государств, а не на уровне министров или их заместителей.
Как сообщал УНН, заместители министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России встретятся в Берлине 30 мая для обсуждения ситуации в Украине .
Напомним, 24 мая президенты Украины и Франции обсудили работу в "нормандском формате".