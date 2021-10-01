Зустріч "слуг народу" у Трускавці: у фракції розповіли, як берегтимуться від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Невакцинованих учасників зустрічі представників парламентської фракції "Слуга народу" у Трускавці на Львівщині тестуватимуть на COVID-19 на місці. Про це повідомила прессекретар фракції Юлія Палійчук, показавши фото пункту тестування, пише УНН.
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"У місці проведення “великої фракції” розгорнуто пункт тестування на COVID-19. Усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здадуть експрес-тест на виявлення антигену, який дозволяє отримати результат уже через 15 хвилин", - розповіла Палійчук у Telegram-каналі.
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З'їзд фракції "Слуга народу" проходить з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.
Джерело УНН повідомляло, що на з'їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників. Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція "Слуга народу" на чолі з Давидом Арахамією.
Відзначимо, що народні депутати фракції "Слуга народу" самі оплачують своє проживання в готелях під час з'їзду в Трускавці.
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