Встреча "слуг народа" в Трускавце: во фракции рассказали, как будут беречься от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Невакцинированных участников встречи представителей парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце во Львовской области будут тестировать на COVID-19 на месте. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, показав фото пункта тестирования, пишет УНН.
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"В месте проведения "большой фракции" развернут пункт тестирования на COVID-19. Все вакцинированные участники, включая членов команды, сдадут экспресс-тест на выявление антигена, который позволяет получить результат уже через 15 минут", - рассказала Палийчук в Telegram-канале.
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Съезд фракции "Слуга народа" проходит с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.
Источник УНН сообщал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников. Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.
Отметим, что народные депутаты фракции "Слуга народа" сами оплачивают свое проживание в гостиницах во время съезда в Трускавце.
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