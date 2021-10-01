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Встреча "слуг народа" в Трускавце: во фракции рассказали, как будут беречься от COVID-19

Встреча "слуг народа" в Трускавце: во фракции рассказали, как будут беречься от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16007 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Невакцинированных участников встречи представителей парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце во Львовской области будут тестировать на COVID-19 на месте. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, показав фото пункта тестирования, пишет УНН.

Цитата:

"В месте проведения "большой фракции" развернут пункт тестирования на COVID-19. Все вакцинированные участники, включая членов команды, сдадут экспресс-тест на выявление антигена, который позволяет получить результат уже через 15 минут", - рассказала Палийчук в Telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Трускавце перед съездом "слуг" - не вакцинировано полностью и четверти населения

Добавим

Съезд фракции "Слуга народа" проходит с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник УНН сообщал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников. Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.

Отметим, что народные депутаты фракции "Слуга народа" сами оплачивают свое проживание в гостиницах во время съезда в Трускавце.

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