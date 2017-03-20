Зустріч П.Порошенка з головами фракцій запланована о 19:30 - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко о 19:30 зустрінеться з головами парламентських фракцій. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Олег Березюк.
"Нас запросили на 19:30", - повідомив О.Березюк, відповідаючи на запитання, чи буде зустріч голів фракцій парламенту з Президентом України Петром Порошенко і о котрій годині.
У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко у коментарі УНН зазначив, що така зустріч планується, але деталі йому не відомі.
"Скоріше за все, вона відбудеться в Адміністрації Президента", - сказав він.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі голів фракцій з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.