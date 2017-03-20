Зустріч П.Порошенка з головами фракцій запланована о 19:30 - нардеп

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко о 19:30 зустрінеться з головами парламентських фракцій. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Олег Березюк.

"Нас запросили на 19:30", - повідомив О.Березюк, відповідаючи на запитання, чи буде зустріч голів фракцій парламенту з Президентом України Петром Порошенко і о котрій годині.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко у коментарі УНН зазначив, що така зустріч планується, але деталі йому не відомі.

"Скоріше за все, вона відбудеться в Адміністрації Президента", - сказав він.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі голів фракцій з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.

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