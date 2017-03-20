Встреча П.Порошенко с председателями фракций запланирована в 19:30 - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в 19:30 встретится с председателями парламентских фракций. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Олег Березюк.
"Нас пригласили на 19:30", - сообщил О.Березюк, отвечая на вопрос, будет ли встреча глав фракций парламента с Президентом Украины Петром Порошенко и во сколько.
В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии УНН отметил, что такая встреча планируется, но детали ему не известны.
"Скорее всего, она состоится в Администрации Президента", - сказал он.
Как сообщал УНН, во время встречи глав фракций с Президентом будут обсуждаться, в частности, технические вопросы двойного гражданства.