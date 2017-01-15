Зустріч П.Порошенка з Дж.Байденом перенесли через зміни у графіку віце-президента США - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Зустріч Президента України Петра Порошенка з віце-президентом США Джозефом Байденом перенесли на 16 січня через зміни у графіку віце-президента США. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.
“У зв’язку із змінами у робочому графіку Віце-Президента США, зустріч Президента України Петра Порошенка та Віце-Президента США Джозефа Байдена відбудеться 16 січня 2017 року в Києві”, — йдеться у повідомленні.
Так, о 8:45 запланована церемонія зустрічі віце-президента США на Банковій. О 10:30 очікуються заяви П.Порошенка та Дж.Байдена для ЗМІ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що П.Порошенко зустрінеться з Дж.Байденом 15 січня. Пізніше стало відомо, що візит Дж.Байдена до України перенесли на понеділок 16 січня.
Очікується, що візит віце-президента США до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки — незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25 років.