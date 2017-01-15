Встречу П.Порошенко с Дж.Байденом перенесли из-за изменений в графике вице-президента США - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Встречу Президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом перенесли на 16 января из-за изменения в графике вице-президента США. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.
"В связи с изменениями в рабочем графике вице-президента США, встреча Президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена состоится 16 января 2017 года в Киеве", - говорится в сообщении.
Так, в 8:45 запланирована церемония встречи вице-президента США на Банковой. В 10:30 ожидаются заявления П.Порошенко и Дж.Байдена для СМИ.
Напомним, ранее сообщалось, что П.Порошенко встретится с Дж.Байденом 15 января. Позже стало известно, что визит Дж.Байдена в Украину перенесли на Понедельник 16 января.
Ожидается, что визит вице-президента США в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку - независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше партнерство будет продолжаться и в течение последующих 25 лет.