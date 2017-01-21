Зустріч П.Порошенка з Д.Трампом ймовірна наприкінці лютого у США

"Україна буде головувати у Раді безпеки ООН і, очевидно, може бути участь Президента. Ми будемо намагатися запропонувати американській стороні використати цю можливість для зустрічі на двосторнньому рівні... Це абсолютно було би природньо, тому що для нас є питання, які вже треба обговорити найближчим часом", - сказав посол.

Нагадаємо, П.Порошенко привітав Д.Трампа з інавгурацією.

Напередодні Д.Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.