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Зустріч П.Порошенка з Д.Трампом ймовірна наприкінці лютого у США

Київ • УНН

 • 15016 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Візит Президента України Петра Порошенка до США планується наприкінці лютого, опрацьовується можливість зустрічі на вищому рівні українського президента з американським колегою Дональдом Трампом. Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Україна буде головувати у Раді безпеки ООН і, очевидно, може бути участь Президента. Ми будемо намагатися запропонувати американській стороні використати цю можливість для зустрічі на двосторнньому рівні... Це абсолютно було би природньо, тому що для нас є питання, які вже треба обговорити найближчим часом", - сказав посол.

Нагадаємо, П.Порошенко привітав Д.Трампа з інавгурацією.

Напередодні Д.Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

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