Встреча П.Порошенко с Д.Трампом вероятна в конце февраля в США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Визит Президента Украины в США планируется в конце февраля, прорабатывается возможность встречи на высшем уровне украинского президента с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Украина будет председательствовать в Совете безопасности ООН и, очевидно, может быть участие Президента. Мы будем стараться предложить американской стороне использовать эту возможность для встречи на Двусторонний уровне... Это абсолютно было бы естественно, потому что для нас есть вопросы, которые уже надо обсудить в ближайшее время", - сказал посол.