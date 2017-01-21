Встреча П.Порошенко с Д.Трампом вероятна в конце февраля в США

"Украина будет председательствовать в Совете безопасности ООН и, очевидно, может быть участие Президента. Мы будем стараться предложить американской стороне использовать эту возможность для встречи на Двусторонний уровне... Это абсолютно было бы естественно, потому что для нас есть вопросы, которые уже надо обсудить в ближайшее время", - сказал посол.