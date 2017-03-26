Зустріч П.Порошенка і Д.Трампа можлива на “полях” Європи — В.Карасьов

“Поки що зустріч можлива тільки на полях, а не спеціально підготовлена зустріч у двосторонньому форматі. І тут ніякої дивини немає, тому що поки що Трампу не до України, оскільки не без проблем формується команда Трампа. Наступальна позиція конгресу щодо зв’язків окремих представників команди Трампа з російськими елітами відволікають його увагу. Є проблеми з реалізацією його передвиборчих обіцянок. Конгрес фактично заблокував відміну медичної реформу Обами, ліквідація якої у Трампа була чи не ключовим питанням внутрішньополітичного порядку денного США. Рейтинг котиться вниз безпрецедентно для президента, який ще й не пробув і ста днів на своїй посаді”, — сказав експерт.

На думку В.Карасьова, зустріч з Д.Трампа з П.Порошенком відкладається, бо вона повинна мати певний результат.

“Вона має бути підготовленою на експертному, фаховому, професійному і міжнародно-політичному рівнях. Оскільки Трамп зараз зосереджений на обороні і його турбують внутрішньополітичний порядок денний, тому зустріч можлива тільки на полях самітів. Або це саміт НАТО у Брюсселі, або це G20 у Гамбурзі у липні”, — переконаний він.

Політолог вважає, що якби ситуація рухалася у якомусь напрямку дестабілізації, погіршення ситуації як всередині України, так і навколо країни, то можливо така зустріч в екстреному порядку могла б і відбутися, або ж нова телефонна розмова.

“Оскільки цього немає, то і Трамп, і його команда вважає, що ситуація контрольована в Україні, і екстраординарних чинників для підготовки і проведення екстреної зустрічі або візиту українського президента до Вашингтону поки що немає”, — сказав він.

Експерт не виключив, що можлива телефонна розмова обох президентів перед самітом НАТО у Брюсселі, який запланований на 25 травня.

“Така телефонна розмова можлива, якщо на полях саміту може бути така зустріч (зустріч президентів України та США — ред.). Тому безумовно перед зустріччю потрібні якісь попередні домовленості і телефонний контакт на рівні зовнішньополітичних відомств — Держдепу США та МЗС, на рівні телефонного контакту між президентами. Якщо такий контакт відбудеться, то тоді можна розраховувати на те, що в першій половині цього року така зустріч між президентами може відбутися”, — сказав він.

В.Карасьов уточнив, що зустріч двох президентів можлива не обов’язково у Вашингтоні, і тим паче в Києві, а, наприклад, у Європі.

Нагадаємо, 15 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що йдуть інтенсивні переговори щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв повідомив, що важливо, аби Д.Трамп спершу зустрівся із П.Порошенком, а не з В.Путіним.