Встреча П.Порошенко и Д.Трампа возможна на "полях" Европы - В.Карасев

"Пока что встреча возможна только на полях, а не специально подготовленная встреча в двустороннем формате. И здесь ничего удивительного нет, потому что пока Трампу не до Украины, поскольку не без проблем формируется команда Трампа. Наступательная позиция конгресса по связям отдельных представителей команды Трампа с российскими элитами отвлекают его внимание. Есть проблемы с реализацией его предвыборных обещаний. Конгресс фактически заблокировал отменой медицинской реформы Обамы, ликвидация которой у Трампа была едва ли не ключевым вопросом внутриполитической повестки дня США. Рейтинг катится вниз беспрецедентно для президента, который еще не пробыл и ста дней на своем посту", - сказал эксперт.

По мнению В.Карасева, встреча Д.Трампа с П.Порошенко откладывается, потому что она должна иметь определенный результат.

"Она должна быть подготовленной на экспертном, специализированном, профессиональном и международно-политическом уровнях. Поскольку Трамп сейчас сосредоточен на обороне и его беспокоят внутриполитический повестку дня, поэтому встреча возможна только на полях саммитов. Или это саммит НАТО в Брюсселе, или это G20 в Гамбурге в июле", - убежден он.

Политолог считает, что если бы ситуация двигалась в каком-нибудь направлении дестабилизации, ухудшения ситуации как внутри Украины, так и в стране, то возможно такая встреча в экстренном порядке могла бы и состояться, или же новый телефонный разговор.

"Поскольку этого нет, то и Трамп, и его команда считает, что ситуация контролируется в Украине, и экстраординарных факторов для подготовки и проведения экстренной встречи или визита украинского президента в Вашингтон пока нет", - сказал он.

Эксперт не исключил, что возможен телефонный разговор обоих президентов перед саммитом НАТО в Брюсселе, который запланирован на 25 мая.

"Такой телефонный разговор возможен, если на полях саммита может быть такая встреча (встреча президентов Украины и США - ред.). Поэтому безусловно перед встречей нужны какие-то предварительные договоренности и телефонный контакт на уровне внешнеполитических ведомств - Госдепа США и МИД, на уровне телефонного контакта между президентами. Если такой контакт состоится, то тогда можно рассчитывать на то, что в первой половине этого года такая встреча между президентами может произойти", - сказал он.

В.Карасев уточнил, что встреча двух президентов возможна не обязательно в Вашингтоне, и тем более в Киеве, а, например, в Европе.

Напомним, 15 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что идут интенсивные переговоры по его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев сообщил, что важно, чтобы Д.Трамп сначала встретился с П.Порошенко , а не с В.Путиным.