Зустріч глав МЗС у нормандському форматі відбудеться найближчим часом - В.Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Найближчим часом у Мінську відбудеться зустріч радників президентів, на якій може бути визначена дата зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.
"Дійсно вона (можливість зустрічі у нормандському форматі на рівні президентів - ред.) обговорювалась, але, звичайно, такому заходу передує (зустріч - ред.) міністрів закордонних справ. Якщо лідери досягнуть домовленостей, що мають зустрітись міністри - це відбудеться найближчим часом і вони підготують зустрічі глав", - сказав В.Пристайко.
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Він зазначив, що минулого тижня зустрічалися замміністри у нормандському форматі, які мали підготувати зустріч міністрів, однак російська сторона не приїхала.
"Ми обговорили і все ж таки рекомендували нашим міністрам зустрітися, але так як не було російської сторони, ми не отримали відповідь про її готовність зустрітися", - зазначив В.Пристайко.
Відповідаючи на питання коли можлива зустріч міністрів у нормандському форматі він сказав: "найближчими днями відбудеться зустріч радників президентів у Мінську. Якщо глави держав дадуть команду своїм радникам, я думаю, вони домовляться і про дату також. Це буде найближчими днями".