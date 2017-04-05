Встреча глав МИД в нормандском формате состоится в ближайшее время - В.Пристайко

"Действительно она (возможность встречи в нормандском формате на уровне президентов - ред.) Обсуждалась, но, конечно, такому мероприятию предшествует (встреча - ред.) министров иностранных дел. Если лидеры достигнут договоренностей, должны встретиться министры - это произойдет в ближайшее время и они подготовят встречи глав", - сказал В.Пристайко.

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Он отметил, что на прошлой неделе встречались замминистры в нормандском формате, которые должны были подготовить встречу министров, однако российская сторона не приехала.

"Мы обсудили и все же рекомендовали нашим министрам встретиться, но так как не было российской стороны, мы не получили ответ о ее готовности встретиться", - отметил В.Пристайко.

Отвечая на вопрос когда возможна встреча министров в нормандском формате он сказал: "в ближайшие дни состоится встреча советников президентов в Минске. Если главы государств дадут команду своим советникам, я думаю, они договорятся и о дате также. Это будет в ближайшие дни".