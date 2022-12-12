ЄС сьогодні зустрічається зі Східним партнерством вперше з початку війни в Україні: Боррель каже про складнощі

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"Ми зустрінемось зі Східним партнерством. Ми маємо зрозуміти, як будемо працювати зі східними партнерами. Тому що три країни стають кандидатами від ЄС... Доводиться враховувати розумний підхід до них, але, безумовно, стає складніше. Це перша зустріч зі східними партнерами з початку війни в Україні. Тому ми будемо багато говорити про це", - сказав він.

Нагадаємо

Сьогодні, 12 грудня, міністри ЄС поговорять із колегами зі Східного партнерства – Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України.

Як повідомили у Раді ЄС, дискусія дасть можливість поміркувати про майбутнє Східного партнерства, а також про виклики у сфері безпеки та наслідки агресивної війни росії проти України для всього регіону. Учасники ЄС-СхП обміняються думками про те, як СхП може сприяти подальшому зміцненню стабільності та процвітання у регіоні.