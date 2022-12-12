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ЕС сегодня встречается с Восточным партнерством впервые с начала войны в Украине: Боррель говорит о сложностях

ЕС сегодня встречается с Восточным партнерством впервые с начала войны в Украине: Боррель говорит о сложностях

Киев • УНН

 • 798918 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время общения с журналистами в понедельник анонсировал встречу глав МИД стран блока с представителями "Восточного партнерства" и указал на сложности в подходе, поскольку три страны стали кандидатами на вступление в Евросоюз, передает УНН.

Цитата

"Мы встретимся с Восточным партнерством. Мы должны понять, как будем работать с восточными партнерами. Потому что три страны становятся кандидатами от ЕС... Приходится учитывать разумный подход к ним, но, безусловно, становится сложнее. Это первая встреча с восточными партнерами с начала войны в Украине. Поэтому мы будем много говорить об этом", - сказал он.

Напомним

Сегодня, 12 декабря, министры ЕС поговорят с коллегами из Восточного партнерства – Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Как сообщили в Совете ЕС, дискуссия позволит поразмышлять о будущем Восточного партнерства, а также о вызовах в сфере безопасности и последствиях агрессивной войны россии против Украины для всего региона. Участники ЕС-ВП обменяются мнениями о том, как ВП может способствовать дальнейшему укреплению стабильности и процветания в регионе.

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