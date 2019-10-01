Зустріч Макрона з Сенцовим: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Колишній в'язень Кремля й український режисер Олег Сенцов під час зустрічі у французькому місті Страсбург обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном цілі Президента РФ Володимира Путіна. Про це режисер повідомив у Facebook, передає УНН.
"Цікаво було познайомитися і поспілкуватися. Подякував за допомогу у звільненні полонених і за підтримку України в цілому. Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися і робота буде продовжена. Запитав, чи розуміє Макрон справжні цілі Путіна і чи довіряє йому. Відповіді мене задовольнили", - написав Сенцов.
За його словами, президент Франції також запитав про в'язницю, але Сенцов не став про це говорити, адже "тепер є речі і важливіші".
"Замість цього я розповів про своє бачення ситуації і конкретніше про 227 наших полонених на Донбасі і 86 в Росії. Більшість з останніх – кримські татари, які страждають за свої політичні та релігійні переконання, яких окупанти намагаються представити у вигляді ісламських терористів. Президент мене почув. Щоб інформація закріпилася краще, подарував свою тюремну пластикову кружку з наклеєним прізвищем. Сказав при цьому: "Можете її поставити на полицю, а можете викинути у відро для сміття - це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених". Обійнялися", - розповів режисер.
Як повідомляв УНН, 1 жовтня Сенцов у вівторок зустрівся з президентом Макроном у французькому місті Страсбург.