Встреча Макрона с Сенцовым: стали известны подробности

"Интересно было познакомиться и пообщаться. Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украине в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил, понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили", - написал Сенцов.

По его словам, президент Франции также спросил про тюрьму, но Сенцов не стал об этом говорить, ведь "теперь есть вещи и поважнее".

"Вместо этого я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних – крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов. Президент меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро — это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных". Обнялись", - рассказал режиссер.

Как сообщал УНН, 1 октября Сенцов во вторник встретился с президентом Макроном во французском городе Страсбург.