Зустріч контактної групи щодо Донбасу запланована сьогодні у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Переговори контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі заплановані у середу в Мінську, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Також мають відбутися засідання робочих підгруп у рамках контактної групи.
Як очікується, центральною темою зустрічі стане питання перемир'я, до дотримання якого контактна група закликала два тижні тому, але яке так і не встановилося в зоні АТО.
Нагадаємо, з 1 квітня в зоні АТО анонсували “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу. Президент дав відповідне доручення ЗСУ.
Утім на Донбасі продовжують фіксувати ворожі обстріли.