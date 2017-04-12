Зустріч контактної групи щодо Донбасу запланована сьогодні у Мінську

Також мають відбутися засідання робочих підгруп у рамках контактної групи.

Як очікується, центральною темою зустрічі стане питання перемир'я, до дотримання якого контактна група закликала два тижні тому, але яке так і не встановилося в зоні АТО.

Нагадаємо, з 1 квітня в зоні АТО анонсували “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу. Президент дав відповідне доручення ЗСУ.

Утім на Донбасі продовжують фіксувати ворожі обстріли.