Встреча контактной группы по Донбассу запланирована сегодня в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы в среду в Минске, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Также должны состояться заседания рабочих подгрупп в рамках контактной группы.
Как ожидается, центральной темой встречи станет вопрос перемирия, к соблюдению которого контактная группа призвала две недели назад, но которое так и не установилось в зоне АТО.
Напомним, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали "режим тишины". Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбассу. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.
Впрочем, на Донбассе продолжают фиксировать вражеские обстрелы.