Встреча контактной группы по Донбассу запланирована сегодня в Минске

Также должны состояться заседания рабочих подгрупп в рамках контактной группы.

Как ожидается, центральной темой встречи станет вопрос перемирия, к соблюдению которого контактная группа призвала две недели назад, но которое так и не установилось в зоне АТО.

Напомним, с 1 апреля в зоне АТО анонсировали "режим тишины". Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбассу. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.

Впрочем, на Донбассе продолжают фиксировать вражеские обстрелы.