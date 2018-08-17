Зупинка пасажирського сполучення з РФ: Омелян запевнив, що збитків не буде

"Міністерством інфраструктури розроблено низку пропозицій для схвалення Кабінетом міністрів або РНБО. Ці пропозиції не є лише пропозиціями Мінінфраструктури, але й багатьох інших центральних органів влади. Я сподіваюся, що після їх розгляду та затвердження на державному рівні ми зможемо голосно про них заявити та пояснити. Інформація про те, що хтось зазнає збитків - це маніпуляція", - заявив Омелян.

За словами міністра, протягом останніх років пасажиропотік до РФ скоротився в рази. Також суттєво зріс попит на внутрішні перевезення.

"Ці поїзди, які використовуються зараз для сполучення з РФ, на нашу думку, можуть бути застосовані для внутрішніх поїздок українських громадян, чи в напрямку курортів, чи в будь-яких інших напрямках. Жодних збитків не буде взагалі. Вони генеруватимуть такий самий або навіть більший прибуток від внутрішніх перевезень або перевезень до ЄС", - запевнив Омелян.

Інформації про те, коли це відбудеться, міністр поки надати не може.

Водночас, голова Мініфраструктури додав, що обмеження не торкнуться транзитних потягів, при цьому усі автобусні перевезення до РФ - легальні та нелегальні - також будуть припинені.

Додамо, учора Омелян підписав документ з пропозиціями зупинити пасажирське транспортне сполучення з РФ.

Нагадаємо, в УЗ повідомили, скільки прибутку приносить залізничне сполучення із РФ.