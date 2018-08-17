Остановка пассажирского сообщения с РФ: Омелян заверил, что убытков не будет

"Министерством инфраструктуры разработан ряд предложений для принятия Кабинетом министров или СНБО. Эти предложения не являются лишь предложениями Мининфраструктуры, но и многих других центральных органов власти. Я надеюсь, что после их рассмотрения и утверждения на государственном уровне мы сможем громко о них заявить и объяснить. Информация о том, что кто-то понесет убытки - это манипуляция", - заявил Омелян.

По словам министра, в последние годы пассажиропоток в РФ сократился в разы. Также существенно вырос спрос на внутренние перевозки.

"Эти поезда, которые используются сейчас для сообщения с РФ, по нашему мнению, могут быть применены для внутренних поездок украинских граждан, или в направлении курортов, или в любых других направлениях. Никаких убытков не будет вообще. Они будут генерировать такую же или даже большую прибыль от внутренних перевозок или перевозок в ЕС", - заверил Омелян.

Информации о том, когда это произойдет, министр пока предоставить не может.

В то же время, глава Минифраструктуры добавил, что ограничения не коснутся транзитных поездов, при этом все автобусные перевозки в РФ - легальные и нелегальные - также будут прекращены.

Добавим, вчера Омелян подписал документ с предложениями остановить пассажирское транспортное сообщение с РФ.

Напомним, в УЗ сообщили, сколько прибыли приносит железнодорожное сообщение с РФ.