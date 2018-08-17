Остановка пассажирского сообщения с РФ: Омелян заверил, что убытков не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Украина, в частности "Укрзализныця", не понесет убытков от закрытия пассажирского сообщения с РФ, поскольку эти поезда будут использоваться во внутреннем сообщении и сообщении с ЕС. Об этом заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Министерством инфраструктуры разработан ряд предложений для принятия Кабинетом министров или СНБО. Эти предложения не являются лишь предложениями Мининфраструктуры, но и многих других центральных органов власти. Я надеюсь, что после их рассмотрения и утверждения на государственном уровне мы сможем громко о них заявить и объяснить. Информация о том, что кто-то понесет убытки - это манипуляция", - заявил Омелян.
По словам министра, в последние годы пассажиропоток в РФ сократился в разы. Также существенно вырос спрос на внутренние перевозки.
"Эти поезда, которые используются сейчас для сообщения с РФ, по нашему мнению, могут быть применены для внутренних поездок украинских граждан, или в направлении курортов, или в любых других направлениях. Никаких убытков не будет вообще. Они будут генерировать такую же или даже большую прибыль от внутренних перевозок или перевозок в ЕС", - заверил Омелян.
Информации о том, когда это произойдет, министр пока предоставить не может.
В то же время, глава Минифраструктуры добавил, что ограничения не коснутся транзитных поездов, при этом все автобусные перевозки в РФ - легальные и нелегальные - также будут прекращены.
Добавим, вчера Омелян подписал документ с предложениями остановить пассажирское транспортное сообщение с РФ.
Напомним, в УЗ сообщили, сколько прибыли приносит железнодорожное сообщение с РФ.