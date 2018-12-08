"Зупинимо сепаратистів": викрито жінку, яка замовила розміщення скандальних плакатів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Скандальні плакати "Зупинемо сепаратистів" із фото лідерів угорської меншини, які з'явились на Закарпатті, замовила жінка. Наразі, за інформацією прокуратури, їй повідомлено про підозру, передає УНН.
"Прокуратурою Закарпатської області спільно з слідчими ГУНП в області та Управлінням СБ України в області викрито закарпатку, яка замовила та організувала друк плакатів провокаційного змісту", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, правоохоронці встановили, що жінка замовила та оплатила одній з рекламних агенцій краю за друк плакатів провокаційного характеру з написом “Зупинимо сепаратистів”. В подальшому, в ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року, вони були розміщені на території декількох сіл Закарпатської області.
"31-річній мукачівці оголошено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб ( ч.2 ст.28 — ч.2 ст.161 КК України)", - йдеться у повідомленні.
"Наразі, за процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУНП в Закарпатській області встановлюються інші особи, причетні до вчинення даного злочину. Триває подальше досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року на Закарпатті розклеїли борди із зображеннями діячів політичної партії "Товариство угорської культури Закарпаття" та антиугорськими надписами, що у Закарпатській облдержадміністрації вважають провокацією російських спецслужб.