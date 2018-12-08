"Остановим сепаратистов": разоблачена женщина, которая заказала размещение скандальных плакатов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Скандальные плакаты "Остановим сепаратистов" с фото лидеров венгерского меньшинства, которые появились на Закарпатье, заказала женщина. Сейчас, по информации прокуратуры, ей сообщено о подозрении, передает УНН.
"Прокуратурой Закарпатской области совместно с следователями ГУНП в области и Управлением СБ Украины в области разоблачено закарпатку, которая заказала и организовала печать плакатов провокационного содержания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, правоохранители установили, что женщина заказала и оплатила одной из рекламных агентств края за печать плакатов провокационного характера с надписью "Остановим сепаратистов". В дальнейшем, в ночь с 19 на 20 октября 2018 года, они были размещены на территории нескольких сел Закарпатской области.
"31-летней жительнице Мукачево объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 - ч.2 ст.161 УК Украины)", - говорится в сообщении.
"Сейчас, под процессуальным руководством прокуратуры области, следователями ГУНП в Закарпатской области устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления. Продолжается дальнейшее досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 19 на 20 октября 2018 года в Закарпатье расклеили борды с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" и антивенгерскими надписями, что в Закарпатской облгосадминистрации считают провокацией российских спецслужб.