Зупинений поліцією водій вистрілив собі у голову
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Дніпрі чоловік, якого поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху, вистрілив собі у голову. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Так, подія сталася 12 грудня о 5:25 на вул. Набережна Перемога Дніпра.
"20-річний чоловік, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, намагався покінчити життя самогубством", – зазначили в поліції.
Як уточнили УНН у відділі комунікації обласного управління поліції, чоловік з пістолета вистрілив собі в голову. Наразі він перебуває у лікарні.
В рамках відкритих за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (з позначкою самогубство) поліція встановлює всі обставини події. З місця події вилучили пістолет та направили на експертизу.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області затримали посадовця зі зброєю, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.