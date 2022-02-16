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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68234 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Зсуви в Бразилії через рекордні зливи забрали життя щонайменше 38 людей

Зсуви в Бразилії через рекордні зливи забрали життя щонайменше 38 людей

Київ • УНН

 • 23658 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Кількість загиблих внаслідок руйнівних селів і повеней, що прокотилися гірським районом штату Ріо-де-Жанейро, досягла 38 людей. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

У вівторок на місто Петрополіс обрушилася повінь, і мер Рубенс Бомтемпо заявив, що кількість загиблих може зрости, оскільки пошукові загони розбирають уламки.

Губернатор Клаудіо Кастро повідомив, що збирає всю важку техніку уряду штату, щоб допомогти розкопати поховану ділянку. Він повідомив журналістам, що солдати вже працюють у потерпілому районі, де у січні 2011 року від злив загинуло майже 900 людей.

Державна пожежна служба повідомила пізно ввечері у вівторок, що за три години вівторка у цьому районі випало 25,8 сантиметра дощу – майже стільки ж, скільки за попередні 30 днів разом узяті.

У середу кілька вулиць залишалися недоступними через скупчення автомобілів та предметів домашнього побуту, що блокувало доступ до вищих частин міста.

Мерія Петрополіса оголосила триденну жалобу. Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який перебуває з візитом у Росії, повідомив у Twitter, що доручив своїм міністрам надати негайну допомогу постраждалим.

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