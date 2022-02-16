Оползни в Бразилии из-за рекордных ливней унесли жизни по меньшей мере 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Число погибших в результате разрушительных селей и наводнений, прокатившихся по горному району штата Рио-де-Жанейро, достигло 38 человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Во вторник на город Петрополис обрушилось наводнение, и мэр Рубенс Бомтемпо заявил, что количество погибших может возрасти, поскольку поисковые отряды разбирают обломки.
Губернатор Клаудио Кастро сообщил, что собирает всю тяжелую технику правительства штата, чтобы помочь раскопать похороненный участок. Он сообщил журналистам, что солдаты уже работают в пострадавшем районе, где в январе 2011 года от ливней погибло почти 900 человек.
Государственная пожарная служба сообщила поздно вечером во вторник, что за три часа вторника в этом районе выпало 25,8 сантиметра дождя - почти столько же, сколько за предыдущие 30 дней вместе взятые.
В среду несколько улиц оставались недоступными из-за скопления автомобилей и предметов домашнего обихода, что блокировало доступ к высшим частям города.
Мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур. Президент Бразилии Жаир Болсонару, что находится с визитом в России, сообщил в Twitter, что поручил своим министрам оказать немедленную помощь пострадавшим.