ЗСУ знищили 2 склади та базу російських окупантів у Чорнобаївці

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"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК і 1 базу русні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко, на Херсонщині в районі аеродрому біля окупованої Чорнобаївки піднімався дим і лунали вибухи.