ЗСУ знищили 2 склади та базу російських окупантів у Чорнобаївці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Херсонській області українські захисники знищили 2 склади та базу російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК і 1 базу русні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Як повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко, на Херсонщині в районі аеродрому біля окупованої Чорнобаївки піднімався дим і лунали вибухи.