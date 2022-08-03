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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43821 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 91422 перегляди

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ЗСУ знищили 2 склади та базу російських окупантів у Чорнобаївці

ЗСУ знищили 2 склади та базу російських окупантів у Чорнобаївці

Київ • УНН

 • 138404 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Херсонській області українські захисники знищили 2 склади та базу російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК і 1 базу русні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Як повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко, на Херсонщині в районі аеродрому біля окупованої Чорнобаївки піднімався дим і лунали вибухи.

Українські Національні Новини

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