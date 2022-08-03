ВСУ уничтожили 2 склада и базу российских оккупантов в Чернобаевке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Херсонской области украинские защитники уничтожили 2 склада и базу российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Продолжаем рубрику под названием — уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 2 состава БК и 1 база русни", - говорится в сообщении.
Напомним
Как сообщал журналист Андрей Цаплиенко, в Херсонской области в районе аэродрома возле оккупированной Чернобаевки поднимался дым и раздавались взрывы.