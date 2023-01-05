ЗСУ збили російський літак та гелікоптер – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Українські військові збили російський літак Су-25 та гелікоптер Мі-8. Авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.
Доповнення
Авіація ВСУ за минулу добу завдала 25 ударів по місцях зосередження ворога.