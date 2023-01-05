ЗСУ збили російський літак та гелікоптер – Генштаб

Цитата

«Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Доповнення

Авіація ВСУ за минулу добу завдала 25 ударів по місцях зосередження ворога.