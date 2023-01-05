Авіація ВСУ за минулу добу завдала 25 ударів по місцях зосередження ворога

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“Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів”, — повідомили у Генштабі.

На східному напрямку, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

“Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження 3 пунктів управління, 4 районів зосередження живої сили і військової техніки та 2 складів боєприпасів ворога”, — йдеться у повідомленні.

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