Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 25 ударов по местам сосредоточения врага
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла всего 25 ударов по местам сосредоточения врага. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.
Детали
“Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов”, — сообщили в Генштабе.
На восточном направлении, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”.
“Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны осуществили огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ отбили наступление россиян в районе 16 населенных пунктов Донбасса