Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 25 ударов по местам сосредоточения врага

Детали

“Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов”, — сообщили в Генштабе.

На восточном направлении, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”.

“Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны осуществили огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага”, — говорится в сообщении.

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