ВСУ сбили российский самолет и вертолет - Генштаб

Цитата

«Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Дополнение

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 25 ударов по местам сосредоточения врага.