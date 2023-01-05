ВСУ сбили российский самолет и вертолет - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Украинские военные сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
«Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.
Дополнение
Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 25 ударов по местам сосредоточения врага.