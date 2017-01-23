ЗСУ збережуть напрацьований алгоритм підготовки та залучення резервістів – В.Муженко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Збройні Сили України збережуть напрацьований алгоритм підготовки та залучення резервістів. Про це заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ, генерал армії України Віктор Муженко, передає УНН з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.
Він заявив, що напрацьована система підготовки та посилення бойових підрозділів Збройних Сил України за рахунок резервістів оперативного резерву першої черги довела свою ефективність, саме тому алгоритм такої роботи з резервом має бути збережений.
“Ми маємо зберегти напрацьовану методику роботи із резервістами. Всі резервісти, яких викликають для посилення бойових підрозділів, мають проходити курс підготовки у навчальних центрах для відновлення навичок та оцінки рівня їх підготовки. Після цього вони направлятимуться в свої частини. Ми маємо досвід направлення у бойові бригади по 1000 резервістів у кожну, більшість з них потрапили саме в ті підрозділи, де раніше проходили службу. Така практика довела свою ефективність”, — зазначив він.
Крім того, він наголосив на тому, що всі бойові бригади Збройних Сил, інженерні, радіотехнічні та інші частини, мають отримати практичний досвід розгортання резерву, прийняття, забезпечення та навчання резервістів, а також злагодження посилених ними екіпажів та підрозділів.
Як повідомляв УНН, у Генштабі підтримали наміри ОБСЄ щодо цілодобового спостереження в зоні АТО.